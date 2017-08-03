Под Ростовом произошло ДТП с участием семи автомобилей и двух автобусов

Большегруз, два автобуса и шесть легковых автомобилей столкнулись в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

«По предварительной информации, у большегруза на участке дороги, где ведутся ремонтные работы, отказали тормоза, и он совершил столкновение со стоящими на запрещающий сигнал светофора автомобилями и автобусами без пассажиров. В результате ДТП пятеро граждан, в том числе подросток, обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее Inforeactor передавал, что в Тюмени произошло ДТП с участием пяти автомобилей.