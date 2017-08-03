В Египте обрушился пятиэтажный жилой дом

Три человека погибли, еще девять получили ранения при обрушении в четверг пятиэтажного жилого здания в египетском городе Эль-Мансура, сообщает издание "Youm7" со ссылкой на медицинские источники.



По словам собеседников газеты, рухнувший дом уже давно находился в аварийном состоянии. Среди погибших под обломками – семилетняя девочка.



Эль-Мансура расположен в дельте Нила, в 120 км к северо-востоку от Каира.



Согласно статистическим данным, в Египте насчитывается около 2 миллионов домов, представляющих опасность для жильцов. Государственные службы выдали более 100 тысяч постановлений о сносе незаконных построек, однако большинство из них до сих пор не исполнены.