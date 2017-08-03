Туристка из России провела ночь в лесу после взрыва на складе в Абхазии



Туристка из Подольска Людмила Дмитриева , пострадавшая при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии, рассказала агентству Sputnik Абхазия, как ей удалось спастись от пожара и выжить ночью в лесу.

Чудесное спасение Людмилы Дмитриевой. Туристка из Подольска рассказала, как пережила эту ночь

https://t.co/EsN2wBWs6r— Sputnik Абхазия (@sputnikabkhazia) 3 августа 2017 г.

По словам 63-летней женщины, она впервые приехала в Абхазию в прошлом месяце. Взрыв прогремел в тот момент, когда она была на конной прогулке. От ударной волны всадники и лошади, как рассказала Дмитриева, буквально оказались в воздухе. "Мы в воздухе — и лошади, и люди. Опускаемся на землю, и, увидев рядом со мной лошадь, я понимаю, что она встанет, и ее вес превратит меня известно во что" — добавила она.



После этого Дмитриева скатилась в овраг и добежала до водоема, чтобы спастись в нем от пожара. Когда хлопки на складе утихли, женщина покинула пруд и решила заночевать в лесу. "Укрылась от холода мхом и ветками. Спать, конечно, не могла. Смотрела на звезды. Вы не думайте, что на камнях так легко лежать, мох, ветки — все это царапает. Я быстро обсохла. Помог хороший спортивный костюм", — рассказала туристка.



По словам Дмитриевой, в лесу она не чувствовала страха. "Когда вы пройдете через такое испытание с грохотом и с летящими снарядами, то волки уже вообще не страшны. Я об этом даже не думала. Я думала о том, что мне надо выжить", — сказала она.



Спасение пришло под утро. Она услышала лай собак и подумала, что ее ищут. Дмитриева начала звать на помощь, и вскоре ее обнаружили спасатели.



Сейчас пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничего не угрожает.





Взрыв на складе боеприпасов Минобороны Абхазии неподалеку от села Приморское произошел 2 августа около 16:30 по местному времени. Жители населенного пункта были эвакуированы. Утром в четверг стало известно о гибели двух туристок из Санкт-Петербурга.

По данным Минздрава республики, в ЧП пострадали 64 человека, среди них 27 россиян. Правительство Абхазии пообещало выплатить компенсации семьям погибших.