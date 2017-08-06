Охотник за НЛО снял «странное существо» в небе над Теннесси

В Сети обсуждаются фотографии неизвестного объекта, которые смог сделать житель американского города Нашвилл (столица штата Теннесси) Дэн.

Охотник-любитель за инопланетянами снял десятки тысяч фото и видео неба за последние семь лет, передают СМИ. По словам Дэна, ему удалось запечатлеть несколько необычных объектов. Он отметил, что НЛО передвигаются на большой скорости, поэтому их возможно вычислять лишь по замедленным видео.

В июле 2017 года Дэн получил на одном из видео изображение, которое напоминает «летающего гуманоида». Энтузиаст не исключил, что скептики могут принять объект за неизвестную птицу. Однако, по словам автора видео, он не нашел никаких соответствий изображению.

Ранее уфологии заявили, что заметили НЛО над аномальной 51-й зоной в США.