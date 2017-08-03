18 метров до земли. Как предотвратили крупную авиакатастрофу

Самолёт Airbus A320 канадской компании Air Canada пролетел в 18 метрах над землёй в аэропорту Сан-Франциско. Пилоты перепутали взлётно-посадочную полосу с рулёжной дорожкой. Катастрофы удалось избежать благодаря диспетчерам. Об этом сообщает агентство Associated Press.



Инцидент произошёл 7 июля. В момент захода на посадку канадского лайнера на рулевой дорожке находилось четыре самолёта с пассажирами на борту и полными баками топлива. Cамолётом управляли опытные пилоты: общий налёт капитана составлял 20 тысяч часов, второго пилота – 10 тысяч часов. Диспетчеры вовремя успели предупредить экипаж об ошибке, самолёт успел набрать высоту и уйти на второй круг. Лётчики заявили, что не заметили на земле лайнеров. В результате происшествия выяснилось, что самолёты не отображаются на экранах диспетчеров при заходе на посадку на рулевую дорожку. Технические службы уже работают над исправлением этого недостатка в аэропорту Сан-Франциско. Самолёт рейса AC759 летел из Торонто. На борту лайнера находились 140 человек.