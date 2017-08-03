Ударивший корреспондента НТВ мужчина арестован

Александр Орлов , напавший на корреспондента НТВ в московском парке Горького, арестован на пять суток. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда столицы Эмилия Хиль.

Мужчину признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции. Сам Орлов попросил не арестовывать его. «В силу моего плохого физического здоровья, в силу плохого физического здоровья моих родителей прошу ограничиться штрафом», — сказал он.

По словам Орлова, у него сердечно-сосудистая дистония. «Давление скачет, нужно постоянно какие-то лекарства принимать», — добавил мужчина.

2 августа Орлов в столичном парке Горького напал на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева, который в прямом эфире вел репортаж от фонтана, где десантники праздновали День ВДВ. Мужчина, нецензурно ругаясь, подошел к журналисту и ударил его кулаком в лицо. Вскоре хулигана задержали. Как сообщали в московской прокуратуре, было возбуждено уголовное дело о побоях.