

Участники «банды ГТА» стояли на учёте как склонные к побегу, нападениям и суициду. Об их содержании в изоляторах рассказал один из сотрудников СИЗО № 7. Его слова передаёт « Московский комсомолец ».

«Вели себя они в первое время дерзко. Возможно, не осознавали, где оказались и что им грозит. Их поместили в соответствии с законом в разные камеры на спецблок (где усиленная охрана). И ни одного из них не приняли сокамерники, требовали их убрать, прессовали», - заявил сотрудник СИЗО № 7.



Один из лидеров криминальной группировки, Холик Субханов, незадолго до своей смерти говорил сокамерникам, что «не хочет и не будет гнить за решёткой». Все девять подсудимых были помещены в спецкорпуса в камеры с видеонаблюдением в разных изоляторах: «Матросская тишина», «Медведь», «Водник», «Бутырка». Во ФСИН это объясняют тем, что совершенное ими преступление относится к особо тяжким. Кроме того, участники «банды ГТА» считали себя радикальными исламистами. Сокамерникам преступники говорили, что убивали своих жертв не ради наживы, а ради «тренировок», так как бандиты планировали отправиться в Сирию, Пакистан и Афганистан для присоединения к террористическим движениям. Все участники банды просили снять их с учёта.

