Главные события у вас в почте
Сокамерники членов "банды ГТА" рассказали об их "тренировках"
Участники «банды ГТА» стояли на учёте как склонные к побегу, нападениям и суициду. Об их содержании в изоляторах рассказал один из сотрудников СИЗО № 7. Его слова передаёт «Московский комсомолец».
«Вели себя они в первое время дерзко. Возможно, не осознавали, где оказались и что им грозит. Их поместили в соответствии с законом в разные камеры на спецблок (где усиленная охрана). И ни одного из них не приняли сокамерники, требовали их убрать, прессовали», - заявил сотрудник СИЗО № 7.
Один из лидеров криминальной группировки, Холик Субханов, незадолго до своей смерти говорил сокамерникам, что «не хочет и не будет гнить за решёткой». Все девять подсудимых были помещены в спецкорпуса в камеры с видеонаблюдением в разных изоляторах: «Матросская тишина», «Медведь», «Водник», «Бутырка». Во ФСИН это объясняют тем, что совершенное ими преступление относится к особо тяжким. Кроме того, участники «банды ГТА» считали себя радикальными исламистами. Сокамерникам преступники говорили, что убивали своих жертв не ради наживы, а ради «тренировок», так как бандиты планировали отправиться в Сирию, Пакистан и Афганистан для присоединения к террористическим движениям. Все участники банды просили снять их с учёта.
1 августа пятеро участников «банды ГТА»(Холик Субханов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Хазратхон Додохонов и Фазлитдин Хасанов) напали на двоих конвоиров в лифте здания суда, завладели их оружием и устроили перестрелку с сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии. Во время перестрелки трое преступников были убиты на месте, еще один скончался 2 августа от полученных ранений, состояние пятого подозреваемого оценивается как тяжёлое. В бою были ранены один из сотрудников Росгвардии и двое полицейских. По словам директора Росгвардии Виктора Золотова, инструкции при конвоировании были нарушены «от А до Я». Всего по делу о «банде ГТА» проходят девять человек, их подозревают в совершении 17 убийств. Следователи считают, что участники преступной группировки нападали на водителей и пассажиров машин на трассах Московской области в период с 2012 по 2014 год. Группировку нейтрализовали в начале ноябре 2014 года. Предполагаемый лидер банды, гражданин Киргизии Рустам Усманов, был уничтожен в подмосковном Раменском на дачном участке занимавшего на тот момент пост главы управления делами Генеральной прокуратуры России Алексея Староверова. В доме бывшего чиновника обнаружили 60 автоматов.
Оставить комментарий