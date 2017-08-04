Российские военные предотвратили попытку обстрела террористами жилых кварталов Дамаска, уничтожив с помощью новейшего переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Верба" беспилотник, который корректировал огонь артиллерии.



Как сообщается в блоге BMPD, посвященном военной тематике, столицу Сирии пытались атаковать боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" ("Джебхат Ан-Нусра", запрещена на территории РФ). Также сообщается, что одной из целей террористов был квартал, где располагается российское посольство.



Напомним, 24 июля на юго-западе Сирии фактически были приостановлены боевые действия между армией Дамаска и так называемой умеренной оппозицией в двух зонах деэскалации - севернее сирийского города Хомс и в районе Восточной Гуты. Днем позже во второй зоне начал функционировать совместный контрольно-пропускной пункт военнослужащих России и Сирии.



Позже были открыты и другие КПП, а также наблюдательные пункты. Со 2 августа над Восточной Гутой объявлена бесполетная зона для всех типов летательных аппаратов независимо от их принадлежности. Одновременно с этим на двух КПП были развернуты и заступили на боевое дежурство расчеты новейших систем ПЗРК "Верба".



Справка "РГ"



ПЗРК "Верба" был разработан АО "НПК "Конструкторское бюро машиностроения", входящим в АО "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", комплекс впервые был продемонстрирован в 2015 году, после чего начал поступать в войска.Ключевой особенностью ПЗРК является возможность поражать малоизлучающие цели, такие как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, в условиях воздействия ложных тепловых помех на высоте от 10 до 4,5 тысячи метров и на дальности от 500 до 6,5 тысячи метров.