Названа причина массовой драки солдат на Урале

Солдаты из уральской воинской части номер 31612 подрались из-за незаправленной кровати. Об этом сообщает паблик Mash на странице «ВКонтакте».

По данным паблика, потасовка началась после того, как рядовой по имени Саян «демонстративно проигнорировал приказ офицера заправить кровать».

Офицер попросил молодого человека убрать торчавшую простыню. Тот отказался, и тогда за офицера вступились солдаты из шестой роты. Саяна поддержали военнослужащие из первой роты.

Драка между ними, по информации Mash, длилась полчаса, в ней приняли участие 140 человек. В итоге пострадали более десяти человек, в казарме были выбиты стекла и сломаны кровати.

Ранее сообщалось, что в массовую драку в уральской воинской части были вовлечены сто солдат. СМИ писали, что одной из конфликтующих сторон были тувинцы. У участников конфликта якобы были ножи. По информации источника «Ура.ру» в военном ведомстве, столкновение произошло между группой бойцов из Тувы и сотней солдат из местного гарнизона. Все участники конфликта были контрактниками.

По словам собеседника издания, три месяца назад из Тувы прислали около 60 контрактников для прохождения курсов выживания. В последний вечер перед отъездом они якобы купили спиртного, чтобы отметить окончание учебы. «Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных», - отмечает «Ура.ру». Агентство сообщает о 14 пострадавших, которые получили ножевые ранения. Фотографии, сделанные на месте драки, демонстрируют разбитые раковины в туалете и пятна крови на полу.

В Еланский учебный центр прибыла рабочая группа старших офицеров Центрального военного округа для расследования обстоятельств и причин драки.