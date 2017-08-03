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Российская туристка умерла на курорте в Италии

Российская туристка умерла на курорте в Италии
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25-летняя гражданка России умерла в итальянском городе Версилия во время своего отпуска, отдыхая на пляже Фьюметто. Об этом сообщает агентство ANSA.
По данным агентства, девушка плохо себя почувствовала после купания в море. На помощь туристке бросились спасатели, которые вытащили девушку на берег и стали оказывать ей первую помощь.
На место прибыла скорая. Россиянку экстренно госпитализировали, когда она была уже без сознания. В больнице девушка скончалась.
По предварительной причине, смерть наступила из-за внезапной остановки сердца.
Как сообщает газета «Известия», в последние июльские выходные в Турции на курортах скончались пять российских граждан. Практически все случаи летального исхода были связаны с очень жаркой погодой, установившейся на средиземноморском побережье.
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