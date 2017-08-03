В США семейную пару приговорили к тюрьме за насилие над приемным ребенком из РФ

Об этом в среду, 2 августа, пишет Mercury News.

Указывается, что 73-летний Ральф Флинн приговорен к 24 годам заключения. Он был обвинен в сексуальном совращении ребенка, которое продолжалось на протяжении десяти лет. Его 44-летняя супруга Каролин Флинн получит 12 лет тюрьмы. Она присоединилась к насильственным действиям спустя шесть лет после их начала. Супруги были арестованы в ноябре 2015 года.

Отмечается также, что сейчас Деннис Флинн, который подвергался насилию, ведет обычную жизнь. «У него есть девушка, работа и жилье. Он смог взять себя в руки и восстановиться», — рассказали в прокуратуре Калифорнии.

23-летний Деннис Флинн подал иск против приемных родителей, обвинив их в сексуальном рабстве, в марте 2016 года. Он заявил, что его приемные родители Ральф и Каролин Флинн обращались с ним как с «секс-рабом». Изнасилования, по словам Флинна, прекратились, когда ему исполнилось 19 лет. По данным полиции, юноша несколько раз пытался покончить с собой.