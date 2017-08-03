Абхазские власти выплатят денежные компенсации пострадавшим при взрыве россиянам

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил создать комиссию для определения объемов компенсаций, которые будут выплачены пострадавшим при взрыве на военном складе. Об этом в четверг, 3 августа, сообщается на сайте руководителя республики.

«Президент поручил премьер-министру Беслану Барциц создать специальную комиссию, которая определит объемы и масштабы нанесенного ущерба и объемы компенсации, которые будут выплачены всем пострадавшим, включая граждан Российской Федерации. Министру здравоохранения Тамазу Цахнакия дано поручение взять под личный контроль оказание помощи за счет ведомства всем пострадавшим вследствие происшествия», — сказано в сообщении.

Ранее в среду пресс-секретарь посольства России в Абхазии Турал Джавадов сообщил, что количество россиян, пострадавших при взрыве на военном складе в республике, увеличилось до 35. «Из них 27 госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. В основном пострадавшие с травмами легкой и средней степеней тяжести», — указал он.

Днем 2 августа сообщалось, что в результате взрывов на военном складе в Абхазии в медицинские учреждения Сухума, Нового Афона и Гудауты были доставлены 27 человек, 19 из которых — россияне, отдыхавшие в регионе.

Боеприпасы на складе, расположенном недалеко от села Приморское, начали взрываться примерно в 16:30 по местному времени (совпадает с московским).