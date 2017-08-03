В США более 40 человек пострадали из-за утечки реагента в бассейне

Утечка реагента произошла в бассейне города Дарем в штате Северная Каролина, 42 человека пострадали, среди них 40 детей, сообщает телеканал ABC11.



Заместитель начальника пожарной службы города Крис Йануцци сообщил, что звонок из бассейна поступил около 14.40 (21.40 мск). Отмечается, что произошла утечка гипохлорита натрия, который часто используется для дезинфекции бассейнов.



По данным телеканала, большинство пострадавших – дети от 6 до 12 лет, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.