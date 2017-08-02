Количество пострадавших при взрыве на складе в Абхазии россиян увеличилось

Об этом в среду, 2 августа, агентству «Москва» сообщил пресс-секретарь посольства России в республике Турал Джавадов.

«60 человек пострадавших, 35 россиян, из которых 27 госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает. В основном пострадавшие с травмами легкой и средней степеней тяжести. Только четыре человека имеют тяжелую форму, но даже их жизни ничего не угрожает, все под контролем медиков. Из этих четырех один гражданин России», — рассказал Джавадов.

Ранее Джавадов сообщил агентству РИА Новости о 20 получивших ранения россиянах.

Днем 2 августа сообщалось, что в результате взрывов на военном складе в Абхазии в медицинские учреждения Сухума, Нового Афона и Гудауты были доставлены 27 человек, 19 из которых — россияне, отдыхавшие в регионе.

Боеприпасы на складе, расположенном недалеко от села Приморское, начали взрываться примерно в 16:30 по местному времени (совпадает с московским).