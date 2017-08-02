Посольство подтвердило гибель россиянина в Перу

Посольство России в Перу подтвердило информацию о гибели российского альпиниста Александра Мазнева в Андах. Об этом сообщает портал LIFE со ссылкой на первого секретаря российской дипмиссии Варвару Бойкову.



«Мы получили копию его паспорта, он был 1989 года рождения, тело было обнаружено в труднодоступном горном районе», — заявила Бойкова.



В группу альпинистов, помимо россиянина, входили два гражданина Чили - Истобаль Биццари и Габриэль Наваррете. Бойкова добавила, что туристов накрыло снежной лавиной во время восхождения на вершину. Тела альпинистов были обнаружены на высоте 6 тысяч метров. Туристы отправились на восхождение без сопровождения профессионального гида. Известно, что у россиянина был еще паспорт США. Дипломаты выясняют, по какому из документов Мазнев въехал в Перу.