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Около 150 человек эвакуировали из ЦУМа в центре Москвы
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В ЦУМе эвакуировали порядка 150 человек из-за срабатывания пожарной сигнализации. В столичном главке МЧС отметили, что пожарные проверили все помещения здания и не обнаружили признаков возгорания или задымления.
Из Центрального универсального магазина в центре столицы эвакуировали около 150 человек из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает "Интерфакс".
"По предварительным данным, на данный момент помещения магазина покинули порядка 150 человек", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в пресс-службе городского управления МЧС отметили, что пожарные прибыли на место происшествия и проверили все помещения. Как передает ТАСС, признаков возгорания или задымления в здании не обнаружено.
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