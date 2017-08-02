Около 150 человек эвакуировали из ЦУМа в центре Москвы



ЦУМе эвакуировали порядка 150 человек из-за срабатывания пожарной сигнализации. В столичном главке МЧС отметили, что пожарные проверили все помещения здания и не обнаружили признаков возгорания или задымления.

Из Центрального универсального магазина в центре столицы эвакуировали около 150 человек из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает "Интерфакс".



"По предварительным данным, на данный момент помещения магазина покинули порядка 150 человек", - говорится в сообщении.



В свою очередь, в пресс-службе городского управления МЧС отметили, что пожарные прибыли на место происшествия и проверили все помещения. Как передает ТАСС, признаков возгорания или задымления в здании не обнаружено.