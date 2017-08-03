В Миннесоте при обрушении школы погиб один человек и семеро пострадали

В результате обрушения школы в американском штате Миннесота погиб один человек, семеро получили травмы, сообщает Associated Press

Отмечается, что пострадавших госпитализировали, троих из них - с тяжелыми травмами.

По словам главы пожарной службы Миннеаполиса Джона Фруэтеля, тело погибшего было обнаружено среди обломков здания.

Еще один человек до сих пор считается пропавшим.

Ранее сообщалось, что в США после взрыва в школе пропали три человека.

По предварительным данным, в школе мог взорваться газ.