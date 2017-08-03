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В Миннесоте при обрушении школы погиб один человек и семеро пострадали

В США при обрушении школы погиб один и пострадали семеро
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В результате обрушения школы в американском штате Миннесота погиб один человек, семеро получили травмы, сообщает Associated Press.
Отмечается, что пострадавших госпитализировали, троих из них - с тяжелыми травмами.
По словам главы пожарной службы Миннеаполиса Джона Фруэтеля, тело погибшего было обнаружено среди обломков здания.
Еще один человек до сих пор считается пропавшим.
Ранее сообщалось, что в США после взрыва в школе пропали три человека.
По предварительным данным, в школе мог взорваться газ.
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Associated Press
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