"Под руку подвернулся": Ударивший журналиста объяснил свои действия



Мужчина, избивший журналиста НТВ Никиту Развозжаева, объяснил свой поступок. Видео с комментарием нападавшего публикует телеканал «360» в своём аккаунте «Криминальные новости» во «ВКонтакте».

«Да случайно, так получилось, я не знаю. Просто шел, а он тут под руку подвернулся. Не знаю, гадость он мне какую-то сказал, и так вышло», - заявил мужчина.



2 августа журналист НТВ Никита Развозжаев вёл репортаж в прямом эфире из парка Горького о праздновании десантниками Дня ВДВ. К нему подошёл пьяный мужчин, начал ругаться матом и пригрозил захватить Украину. Корреспондент попросил его не мешать съёмкам, после чего получил сильный удар в лицо. Сотрудники полиции тут же задержали нападавшего. Агрессивный мужчина был одет в футболку с символикой украинской организации «Оплот», активисты которой в апреле 2014 года вторглись в здание городского совета Донецка. Украинские власти признали организацию террористической. Позже было установлено, что 32-летний мужчина не служил в ВДВ, предположительно, он входит в одну из фанатских группировок.