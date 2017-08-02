Среди 60 пострадавших при взрыве в Абхазии 35 - россияне

60 человек, среди которых 35 россиян, пострадали в Абхазии во время взрыва на складе боеприпасов. Инцидент произошел в Гудаутском районе республики, недалеко от популярного у туристов сероводородного источника. Снаряды и мины стали рваться один за другим накануне днем .

Осколки и камни взрывной волной разнесло на десятки метров в округе, а гигантское облако от взрыва очевидцы наблюдали за сотни километров от места происшествия. Залпы раздавались в течение нескольких часов, и утихли лишь к вечеру. Только из машины вышел, такой огненный шар пролетает и в комнату ко мне залетает. И вот тут все разнесло. Это комната дочки, она здесь постоянно была, она тут играла постоянно, и второй удар получилось ниже этажом, как бы разные волны были , - рассказал очевидец происшествия.

У большинства пострадавших резаные раны. В тяжелом состоянии четверо, но и их жизни ничто не угрожает. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Пока неизвестно, что стало причиной спонтанной детонации боеприпасов.