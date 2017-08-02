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После избиения журналиста НТВ в прямом эфире возбуждено уголовное дело
По итогам прокурорской проверки после избиения корреспондента НТВ в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 2 августа, сообщила прокуратура Москвы.
«Замоскворецкий межрайонный прокурор поручил отделу внутренних дел по району Якиманка провести доследственную проверку по факту избиения журналиста телекомпании НТВ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького», — говорится в пресс-релизе.
Расследование ведется по статье 116 УК РФ («Побои»).
Органам полиции поручено изучить все обстоятельства произошедшего и принять меры к привлечению виновного лица к установленной законом ответственности, отметили в прокуратуре.
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