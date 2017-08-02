Журналист НТВ рассказал о нападении в Парке Горького



Корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев прокомментировал инцидент в Парке Горького, когда во время прямого эфира на него напал нетрезвый мужчина.

Журналист сообщил, что чувствует себя нормально, несмотря на то, что у него кружится голова и побаливают скулы.



"В первые секунды я этого не чувствовал — вероятно, был небольшой шок", — рассказал Развозжаев.



Ранее стало известно, что нетрезвый мужчина ударил журналиста телекомпании НТВ во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. Нападение произошло в прямом эфире в тот момент, когда Развозжаев рассказывал, почему ВДВ называют элитными войсками.





Полиция задержала хулигана, и он, по данным правоохранителей, к ВДВ никакого отношения не имеет. Им оказался 32-летний москвич Дмитрий Орлов

Пострадавшему корреспонденту сразу оказали медицинскую помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Московская прокуратура поручила провести проверку по факту нападения.