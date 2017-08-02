Избитый у фонтана с десантниками корреспондент НТВ стал мемом

Пользователи сети с юмором отреагировали на инцидент с корреспондентом НТВ Никитой Развозжаевым, пострадавшим во время репортажа о праздновании Дня ВДВ в столичном Парке Горького.

С днем ВДВ поздравляю НТВ.— Дядя Вова (@ONUCHACK) 2 августа 2017 г.

"Корреспондент НТВ, восхваляющий войска ВДВ во время праздника, получил от ВДВ-шника по лицу"



Вся Россия в одном твите— Kater Рам(м) шлюхиш (@Rammsu_poputal) 2 августа 2017 г.

ЗА ВДВ! ЗА НТВ! АУЕ, ДЕСАНТУРЕ МАСТИ, ЖУРНАШЛЮШКАМ ПО ПАСТИ!— Генсек Аутизма (@DonPadonag) 2 августа 2017 г.

телеграм канал «2ch/Двач»

Многие отметили, что инцидент отражает все происходящее в современной России, а у НТВ получился «лучший репортаж о Дне ВДВ».



В сети также начали активно распространяться тематические мемы с Развозжаевым.



Журналист получил удар в лицо во время прямого эфира передачи «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Он вел репортаж под названием «Расплескалась синева...» о праздновании Дня ВДВ у фонтана в Парке Горького. К нему подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и грозивший захватить Украину. «Помолчите, пожалуйста», — попросил Развозжаев, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу.



Репортаж пришлось прервать. Ведущая в студии сослалась на «какие-то проблемы» и выразила надежду, что с Развозжаевым все хорошо.



Позднее выяснилось, что напавший на журналиста мужчина не имеет отношения к ВДВ.