«Расплескалась синева...»: корреспондента НТВ побили в прямом эфире

Во время репортажа НТВ о Дне ВДВ пострадал корреспондент телеканала Никита Развозжаев. Видеозапись инцидента опубликована на YouTube-канале «Происшествия».

Репортаж под названием «Расплескалась синева...» транслировался в прямом эфире. Журналист находился у фонтана в московском Парке Горького, где десантники отмечали свой праздник. К нему подошел по виду нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и угрожавший захватить Украину. Мужчина был одет в футболку с логотипом украинской организации «Оплот».

На просьбу Развозжаева «помолчать» человек ударил его по лицу и пообещал бить еще, если корреспондент будет «так с ним разговаривать». В итоге репортаж пришлось прервать. Ведущая НТВ выразила надежду, что с корреспондентом «все хорошо».

Как отмечается на сайте НТВ, в итоге ударивший журналиста мужчина был задержан.

День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа. В Москве традиционными местами ежегодных встреч «голубых беретов» являются парк Горького и Поклонная гора. Во время празднования Дня ВДВ полиция работает в усиленном режиме, так как нередко это событие сопровождается драками, погромами и беспорядками.