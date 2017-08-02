Вооруженные кувалдами мигранты устроили массовую драку в Москве

На одной из стройплощадок Москвы 1 августа произошла массовая драка рабочих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, конфликт начался на стройплощадке жилого комплекса «Бунинские луга» в Коммунарке между членами двух строительных бригад.

Все участники потасовки оказались трудовыми мигрантами из Узбекистана и Армении. Источник заявил, что они били друг друга лопатами, молотками, железной арматурой и кувалдами.

В пресс-службе столичного управления МВД агентству рассказали, что в результате драки пострадали шесть человек. Они госпитализированы. По факту случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве.

По данным полиции, конфликт начался из-за того, что кто-то из строителей начал выбрасывать мусор с кровли.