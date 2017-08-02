Скончался еще один участник «банды GTA»

В среду, 2 августа, умер четвертый члены «банды GTA», напавший на конвоиров в суде. Об этом сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, пятый нападавший находится в тяжелом состоянии.

РЕН ТВ уточняет, что кабинет Мособлсуда, где произошло нападение, сегодня так и не открыли для заседаний. Все слушания перенесли в другой кабинет инстанции.

Во вторник, 1 августа, в здании Мособлсуда произошла стрельба во время рассмотрения дела «банды GTA». В лифте пятеро обвиняемых отобрали оружие у конвоиров и напали на них. Один из конвоиров успел вызвать подкрепление, а когда лифт остановился на третьем этаже, началась перестрелка между бойцами Росгвардии и членами банды. В итоге трое нападавших были убиты, еще двое получили ранения. По последним данным, также пострадали четверо правоохранителей. Сообщалось, что подсудимых доставили на процесс всего двое конвоиров, одна из которых - женщина.

«Банда GTA», состоявшая из уроженцев Средней Азии, была создана в марте 2012 года в Московской области Ибайдулло Субхановым. Участники банды (около 15 человек) в основном нападали на автомобилистов, устраивая им засады на трассах. Злоумышленники выкладывали на дорогу шипы, чтобы заставить водителя остановиться. Затем они расстреливали всех находившихся в машинах и забирали ценности. Всего в материалах дела фигурировали 17 жертв банды.Членов банды начали задерживать осенью 2014 года. Члены банды частично признали свою вину.