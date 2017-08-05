Коалиция нанесла удар фосфорными бомбами по госпиталю в Ракке, сообщили СМИ



Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар фосфорными бомбами по госпиталю в сирийской Ракке, передает сирийское агентство SANA со ссылкой на замглавы местного отделения "Красного полумесяца".

"Госпиталь подвергся бомбардировке более чем 20 снарядами, целью которых стали электрогенераторы, машины скорой помощи и отделения внутри госпиталя", — заявила замглавы сирийского "Красного полумесяца" Дина аль-Асаад, которая, по данным агентства, живет в Ракке.



По ее словам, в госпитале не было террористов ИГ*. Аль-Асаад отметила, что госпиталь обслуживает около 100 тысяч человек в городе.



Агентство SANA сообщало о применении коалицией фосфорных бомб при авианалетах в Ракке 9 июня. По данным агентства, жертвами ударов стали не менее 17 человек.





Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ* заявляла, что использует фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей. С критикой использования фосфорных бомб выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.