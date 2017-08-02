Пресс-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова сообщила РИА новости , что нападение «банды ГТА» отразили силовики, которые обеспечивали безопасность во время процесса по делу Виктора Ардабьевского, экс-главы администрации города Миасс, обвиняемого в бандитизме и убийствах.

По словам пресс-секретаря, по завершении слушаний и объявлении перерыва, два сотрудника силовых органов внутренних дел отвозили подсудимых в конвойное помещение на лифте. Последние захватили оружие сотрудников полиции, взяли их в заложники и отвели в зал судебного заседания. В зале уже закончилось слушание, но все еще находились полицейские, поэтому преступникам не удалось уйти. В перестрелке был ранен сотрудник Росгвардии, трое нападавших ликвидированы, двое – ранены.

«Банда GTA» получила такое название из-за ряда убийств и обстрелов автомобилистов на трассе М4. Мотивационная связь с одноименной компьютерной игрой не подтверждена. Сами же они называют себя джамаат (объединение группы мусульман для совершения обрядов).