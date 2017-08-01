Чем закончилась попытка «банды ГТА» взять в заложники конвоиров в Мособлсуде



Во вторник в здании Московского областного суда пятеро членов «банды ГТА» напали на сотрудников полиции и попытались завладеть их оружием. В результате завязавшейся борьбы трое преступников были ликвидированы, ещё двое госпитализированы с тяжёлыми ранениями. По данным Минздрава области, травмы также получили сотрудник Росгвардии, два полицейских и два пристава. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов . Оценка будет дана и действиям конвоя. Подробности кровавого инцидента — в материале RT.

В вторник в Московской области члены скандально известной «банды ГТА» предприняли попытку к бегству, напав в здании Мособлсуда на сопровождавших их сотрудников отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых ГУ МВД области. В нападении приняли участие пятеро из девяти подсудимых.





«Все произошло уже после судебного заседания, которое проходило на четвертом этаже, — рассказали RT в суде. — Конвоиры вывели из клетки пятерых подозреваемых, зашли с ним в лифт, чтобы спустить их в специально помещение, из которого арестантов увозят в СИЗО . В лифте и произошло нападение».

По данным СК, фигуранты напали на женщину-конвоира.



«Один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление — сотрудников Росгвардии», — рассказали в СК.



После того, как конвоир сумел нажать тревожную кнопку, лифт остановился на третьем этаже. Именно, там и произошла перестрелка между бандитами и росгвардейцами. По словам очевидцев, в общей сложности прогремело более 20 выстрелов.



В итоге трое арестованных были ликвидированы, еще двое ранены.



По данным СМИ, в числе убитых оказался родной брат главаря банды Убайдулло Субханова (его застрели при задержании в 2014 году) Холик Субханов, который мог быт организатором побега.



В ходе перестрелки пострадали конвоир и сотрудник ОМОНа. В общей сложности в больницу после перестрелки было доставлено пять человек. Как сообщили RT в пресс-службе Минздрава Московской области, нападавшие получили огнестрельные ранения и находятся в состоянии средней степени тяжести.



У конвоиров диагностированы признаки удушения и ушибы, а один из гвардейцев получил огнестрельное ранение в плечо. Погибших и раненых среди гражданских лиц не оказалось.



Напали не спонтанно



Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента по трем статьям УК РФ: 317 — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; 226 — хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;313 — покушение на побег из-под ареста или из-под стражи.





«В рамках уголовного дела следствие установит все обстоятельства произошедшего, даст правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов и иных структур, которые организовывали конвоирование подсудимых, осуществляли охрану здания суда и отвечали за обеспечение безопасности в целом.Также следователи проверят насколько точно и правильно соблюдались инструкции по конвоированию арестованных», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко

По словам источника RT в правоохранительных органах, все указывает на то, что между членами банды ГТА существовала предварительная договоренность о нападении на конвой в суде.



«Вряд ли это было спонтанное решение, — рассказывает RT офицер полиции. – Ни один из преступников не рискнул бы напасть на конвой, не зная о том, поддержат его сообщники или нет. А это, значит, что за то время, что идет суд, они изучили все действия конвоя: как их подвозят, сколько человек остается с ними в лифте. Возможно, что они даже общались между собой посредством межкамерной связи или мобильных телефонов, обсуждали детали и договорились, что совершат попытку бегства при первом удобном случае. Вот такой случай и подвернулся».



Стволы и шипы



Напомним, банда, получившая название в честь известной компьютерной игры, орудовала в Подмосковье с 2012 по 2014 год. Преступления совершались преимущественно в Московской области — в окрестностях трассы М-4 «Дон».



Преступники клали на дорожное полотно металлические шипы, а затем расстреливали водителей и пассажиров остановившихся из-за прокола колеса автомобилей.



В общей сложности, жертвами преступников стали 17 человек.



В банду входили уроженцы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. По версии следствия, преступники сплотились по этническому и конфессиональному признаку. Их деятельность была тщательно спланирована: главарь банды Убайдулло Субхановым снимал её членам жилье, планировал преступления, учил подчиненных обращению с огнестрельным оружием и ведению рукопашного боя.



В Москве и Подмосковье преступники вели себя неприметно: работали таксистами, строителями и сторожами.



По версии следствия, мотив преступлений был исключительно корыстным — преступники не только забирали деньги, украшения, планшеты и телефоны, но иногда даже одежду жертв. При этом еще в ходе розыска преступников, правоохранительные органы заявляли, что убийцы не грабили своих жертв. По этой причине СМИ называли «банду ГТА» маньяками, радикальными исламистами, желающими вызвать панику у граждан.



Преступников правоохранители пытались вычислить больше года. Девять членов группировки были задержаны только в ноябре 2014 года. Главарь банды, оказавший полицейским вооруженное сопротивление, был застрелен при задержании. Двух членов ОПГ позже арестовали и судят в Таджикистане, а еще несколько преступников находятся в розыске.