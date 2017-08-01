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Избитая членами «банды GTA» полицейская рассказала о нападении
Сотрудница полиции Елена Лукьянова, которую избили обвиняемые члены «банды GTA» в здании Мосгорсуда, рассказала о нападении на нее; сейчас она находится в больнице в состоянии шока. Женщина-конвоир Елизавета Лукьянова первой попала под удар обвиняемых. Ее направили в больницу, где она и рассказала, как произошло нападение.
«Они стояли, и я не видела. Избивать начал всем - и кулаками, и оружием, когда отобрал»,- передает ее слова «НТВ». Видно, что женщина сильно избита - на ее лице множество гематом. Телеканал отмечает, что нападение было четко спланировано и организовано братом погибшего главаря банды - это было выяснено после допроса конвоиров. При этом отмечается, что напали на конвоиров не после того, как лифт застрял, а сразу. Второй конвоир успел вызвать подкрепление, и на третьем этаже лифт экстренно остановили, чтобы задержать преступников. Инцидент начался в лифте - там обвиняемые напали на конвоиров. Преступники завладели оружием сотрудников правоохранительных органов. После этого они вступили в перестрелку с росгвардейцами, в результате которой трое участников банды были убиты, двое ранены. Ранения получили несколько сотрудников правоохранительных органов. Ранее в Сети появилась запись из зала здания Мособлсуда, где рассматривалось дело банды.
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