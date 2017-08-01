Главные события вторника

Стрельба в Мособлсуде: четверо убитых

В результате перестрелки в здании Московского областного суда были убиты четверо фигурантов дела «банды GTA». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Диану Татосову.

«Я в панике»: Как «дачный» закон повлияет на садоводов

Президент России Владимир Путин подписал «дачный» закон, регулирующий жизнь садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). В частности, с 2019 года упраздняется полностью такое понятие, как «дачное хозяйство». Предполагается, что закон создаст более честные условия совместного использования имущества дачных сообществ и взаимодействия их членов.

Ушли с молотка: Украина продала два российских танкера

На Украине продали два российских танкера, ранее принадлежащих обанкротившейся компании «Волго-Донское судовое агентство». Об этом сообщается на сайте торгов арестованным имуществом СЕТАМ.

Появилась новая версия скандала вокруг судьи Хахалевой

Украинские пограничники задержали иностранное судно за заход в Крым

dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали панамское судно San Porfyrios за посещение портов Крыма. В территориальные воды Украины корабль зашёл под флагом Белиза. Об этом сообщается на сайте местной погранслужбы.

В Абхазии снова напали на россиян

РИА Новости

В Абхазии грабители напали на семью из Санкт-Петербурга. Преступники проникли в дом к жертвам, украли деньги и угнали автомобиль Volkswagen. Об этом сообщает портал ApsnyLIFE.

Трамп подписал закон о новых санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкционных ограничений против России. Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, передает «Интерфакс». Они могут быть отменены только в случае выполнения Москвой своих обязательств.

Еще один туроператор РФ приостановил свою деятельность

Туристический оператор "Вектурия" объявила о приостановке своей работы по причине невозможности выполнения своих обязательств по договорам о реализации туристических путевок. Как сообщается на сайте организации, это связано с ограблением и падением спроса на туристические продукты туроператора.

"Уходить надо цивилизованно": Малахов на вопрос об "измене" Первому каналу