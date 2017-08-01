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Главные события вторника
Стрельба в Мособлсуде: четверо убитых
В результате перестрелки в здании Московского областного суда были убиты четверо фигурантов дела «банды GTA». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Диану Татосову.
«Я в панике»: Как «дачный» закон повлияет на садоводов
Президент России Владимир Путин подписал «дачный» закон, регулирующий жизнь садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). В частности, с 2019 года упраздняется полностью такое понятие, как «дачное хозяйство». Предполагается, что закон создаст более честные условия совместного использования имущества дачных сообществ и взаимодействия их членов.
Ушли с молотка: Украина продала два российских танкера
На Украине продали два российских танкера, ранее принадлежащих обанкротившейся компании «Волго-Донское судовое агентство». Об этом сообщается на сайте торгов арестованным имуществом СЕТАМ.
Появилась новая версия скандала вокруг судьи Хахалевой
Член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель Международной правозащитной группы «АГОРА» Павел Чиков связал скандал вокруг свадьбы краснодарской судьи Елены Хахалевой с освобождением из тюрьмы Резо Бухникашвили по кличке Пецо. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Украинские пограничники задержали иностранное судно за заход в Крым
dpsu.gov.ua
Украинские пограничники задержали панамское судно San Porfyrios за посещение портов Крыма. В территориальные воды Украины корабль зашёл под флагом Белиза. Об этом сообщается на сайте местной погранслужбы.
В Абхазии снова напали на россиян
РИА Новости
В Абхазии грабители напали на семью из Санкт-Петербурга. Преступники проникли в дом к жертвам, украли деньги и угнали автомобиль Volkswagen. Об этом сообщает портал ApsnyLIFE.
Трамп подписал закон о новых санкциях против РФ
Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкционных ограничений против России. Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, передает «Интерфакс». Они могут быть отменены только в случае выполнения Москвой своих обязательств.
Еще один туроператор РФ приостановил свою деятельность
Туристический оператор "Вектурия" объявила о приостановке своей работы по причине невозможности выполнения своих обязательств по договорам о реализации туристических путевок. Как сообщается на сайте организации, это связано с ограблением и падением спроса на туристические продукты туроператора.
"Уходить надо цивилизованно": Малахов на вопрос об "измене" Первому каналу
Первый канал и ВГТРК не подтверждают переход Андрея Малахова на новую работу. Тем временем в интернете сообщения о том, уйдет или не уйдет популярный телеведущий с "первой кнопки", набирают сотни тысяч просмотров. Что поделать? Персона рейтинговая.
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