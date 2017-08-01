Согласно данным Московского областного суда, в перестрелке в здании суда были ликвидированы три члена "банды ГТА" - Мамадчинов, Мирзошарипов, Субханов, передает корреспондент "Газеты.Ru"

При этом еще двое - Хасанов и Гулямов - были ранены во время перестрелки и обездвижены сотрудниками правоохранительных органов

Еще пятеро членов банды не принимали участия в перестрелке, так как находились в зале судебного заседания.

Ранее представитель Следственного комитета у здания Мособлсуда заявила, что следствие не раскрывает личности убитых членов "банды ГТА".

Днем 1 августа в здании Мособлсуда произошла стрельба во время процесса над членами "банды ГТА", которых обвиняют в совершении серии кровавых убийств автомобилистов.

Преступники сумели завладеть оружием правоохранителей, после чего произошла перестрелка с сотрудниками Росгвардии.