Минэнерго назвало причину сбоя электроснабжения Дальнего Востока

Причиной нарушения энергоснабжения на Дальнем Востоке стало короткое замыкание на одной из линий электропередачи. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.

«Нарушения в работе объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 киловольт», — отметили в ведомстве.

Утром 1 августа Минэнерго сообщило, что на дальнем Востоке сработала защита энергосети, отключившая пять воздушных высоковольтных линий: «Бурейская ГЭС — Амурская» , «Бурейская ГЭС — Хабаровская», «Амурская — Хэйхэ», «Хабаровская — Волочаевка тяговая» и «Хабаровская — Левобережная». Б приостановлено движение поездов на участке железной дороги от станции Могочи в Забайкальском крае до Хабаровска. Кроме того, Россия временно приостановила поставки электроэнергии в Китай.

Как рассказали «Интерфаксу» в Региональном диспетчерском управлении энергосистемы Амурской области, авария затронула свыше полутора миллионов потребителей.

По состоянию на 17:30 электроснабжение потребителям восстановлено в полном объеме. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России. Мощность сетей, отключенных от потребителей, оценивается в 1,15 тысячи мегаватт.