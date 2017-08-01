Глава ФПА прокомментировал ситуацию со свадьбой дочери судьи на Кубани

Ранее он обратился в палату в просьбой оценить действия Жорина. Участники организованной ФПА встречи "Об актуальных проблемах и вызовах российской адвокатуры" поинтересовались, зачем он так поступил.



"Если своего коллегу, товарища, предупредить, то мы можем уберечь его в дальнейшем от ошибок", — пояснил Пилипенко.



Он напомнил, что Совет Палаты может не лишать Жорина статуса, а ограничиться предупреждением или даже вообще прийти к выводу, что он не нарушал кодекс адвокатской деятельности.



"Деятельность Жорина не вполне сопоставима с адвокатской: не дело адвоката подглядывать за судьями в замочную скважину и выяснять, где они, возможно, нарушили закон", — отметил глава ФПА.



Он считает, что адвокат должен "быть сдержанным". "Задача адвоката — защищать, а не бороться с преступностью", — отметил Пилипенко.



"Я не выстрелил ему в спину, наоборот, он нам должен — мы на пять процентов повысили его упоминание в СМИ", — считает глава адвокатской палаты.

