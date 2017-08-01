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Один человек погиб в результате перестрелки у гостиницы «Украина» в Москве
Перестрелка произошла возле столичной гостиницы «Украина», один человек погиб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, у гостиницы «Украина» произошла стрельба, в результате которой один человек получил огнестрельные ранения и умер на месте», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место происшествия для проверки выехали сотрудники полиции.
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