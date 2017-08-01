Один человек погиб в результате перестрелки у гостиницы «Украина» в Москве

Перестрелка произошла возле столичной гостиницы «Украина», один человек погиб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, у гостиницы «Украина» произошла стрельба, в результате которой один человек получил огнестрельные ранения и умер на месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место происшествия для проверки выехали сотрудники полиции.