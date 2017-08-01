Нападение банды GTA на конвоиров записали на аудио

Сегодня днем в Мособлсуде произошла стрельба. В здании суда подсудимые по делу "банды ГТА" напали на конвоиров во время перерыва в заседании.

По некоторым данным, один из пятерых злоумышленников набросился на женщину-конвоира и попытался ее задушить. После этого они завладели оружием и открыли стрельбу по правоохранителям.

Трое из пятерых пострадавших были ликвидированы на месте. Еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В результате стрельбы пострадали трое правоохранителей.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".