На Дальнем Востоке отключили энергоблоки крупных ГЭС и ТЭЦ из-за аварии

Авария в электросетях на Дальнем Востоке привела к отключению энергоблоков на двух крупных гидроэлектростанциях — Зейской и Бурейской, полностью отключена Благовещенская ТЭЦ, говорится в сообщении Минэнерго

Из-за аварии отключились все пять работающих гидроагрегата Бурейской ГЭС, станция снизила нагрузку с 1400 МВт до нуля, однако позже три агрегата заработали. На Зейской ГЭС отключились три гидроагрегата, станция снизила нагрузку с 500 до 240 МВт, также Благовещенская ТЭЦ снизила нагрузку до нуля. Они пока не возобновили работу.

Мощность отключенных потребителей составляет около 1250 МВт, без электричества осталась часть Приморского края. Также отключения затронули Сибирь.

"От частотной автоматики повторного включения включено 150 МВт. Зафиксирован сбой в движении поездов (количество поездов выясняется)", — отметили в министерстве.

После 14.46 мск три линии электропередачи возобновили работу.

Ранее в Хабаровском крае отключились пять высоковольтных линий электропередачи 220кВ и 500кВ, в том числе ведущая в Китай ВЛ Амурская-Хэйхэ. Компания "Интер РАО" сообщила, что поставки электроэнергии из России в Китай полностью приостановлены.