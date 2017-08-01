В сети появилось видео, снятое у здания Мособлсуда

В сети появилось видео с места ЧП в Московском областном суде. Пользователю nickser удалось заснять машину скорой помощи и полицейских из окна соседнего здания.



Сегодня днем в суде, где слушалось дело банды ГТА, произошла перестрелка. В результате три фигуранта дела были убиты, еще двое ранены.



Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, один из подозреваемых, предположительно, отобрал у конвоира оружие и открыл стрельбу.



Члены "банды ГТА" в 2013-2014 годах убили 17 человек. Преступники раскладывали на подмосковных дорогах шипы, а после того, как проезжающий автомобиль останавливался, расстреливали водителя и пассажиров.