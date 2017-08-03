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Крым накроет аномальная жара
В четверг, 3 апреля, главное управление МЧС России по Крыму объявило экстренное предупреждение из-за аномальной жары на полуострове. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В МЧС заявили, что с 4 по 9 августа температура воздуха в Крыму будет выше климатической нормы на семь градусов и более.
Спасатели также напомнили об опасности получения солнечных ударов в жаркую погоду. Они отметили, что пострадавшего необходимо перенести в тень или уложить в постель, дать обильное питье и приложить к его голове холодный компресс. В тяжелых случаях следует обернуть пострадавшего влажной простыней.
Ранее в СМИ появилась информация, что летом 2017 года пляжи и отели Крыма оказались забиты туристами. Директор турпоператора «СНП-Крым» Иван Коваленко рассказал, что на полуострове отдыхают не только россияне и украинцы, но и туристы из США, Канады, Австрии, Германии, Австралии и Индонезии.
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