Крым накроет аномальная жара

В четверг, 3 апреля, главное управление МЧС России по Крыму объявило экстренное предупреждение из-за аномальной жары на полуострове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В МЧС заявили, что с 4 по 9 августа температура воздуха в Крыму будет выше климатической нормы на семь градусов и более.

Спасатели также напомнили об опасности получения солнечных ударов в жаркую погоду. Они отметили, что пострадавшего необходимо перенести в тень или уложить в постель, дать обильное питье и приложить к его голове холодный компресс. В тяжелых случаях следует обернуть пострадавшего влажной простыней.