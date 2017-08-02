Вопреки инструкции: число конвоиров «банды ГТА» было занижено в пять раз

Членов «банды GTA», напавших на своих конвоиров в здании Мособлсуда, должны были сопровождать не менее десяти охранников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомственную инструкцию МВД.

В этом документе говорится, что «для охраны одного подозреваемого или обвиняемого, в том числе в зале судебного заседания, выделяется не менее двух конвоиров, один из которых назначается старшим конвоя». Однако в здании суда пятерых членов «банды GTA» сопровождали всего двое конвоиров. Из-за серьезности дела там также должны были находиться полицейские в штатском.

По словам главы московского профсоюза работников полиции Михаила Пашкина, подсудимых должны были выводить из конвойной машине по одному, а в суде каждого должны были сопровождать как минимум двое полицейских. Причем перемещаться по зданию они должны были с помощью лестниц, а не лифтов. Пашкин назвал случившееся в Мособлсуде следствием «грубой ошибки конвоя и, естественно, руководства, которое его не проинструктировало».

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в местах лишения свободы Иван Мельников заявил РБК, что к нарушениям правил конвоирования «приводит слишком большое количество подследственных и подсудимых, взятых под стражу».

Во вторник, 1 августа, в здании Мособлсуда произошла стрельба во время рассмотрения дела «банды GTA». В лифте пятеро обвиняемых отобрали оружие у конвоиров и напали на них. Один из конвоиров успел вызвать подкрепление, а когда лифт остановился на третьем этаже, произошла перестрелка между бойцами Росгвардии и членами банды. В итоге трое нападавших были убиты, еще двое получили ранения. Пострадали также конвоир и боец ОМОНа. Сообщалось, что подсудимых доставили на процесс всего двое конвоиров, одна из которых - женщина.

«Банда GTA», состоявшая из уроженцев Средней Азии, была создана в марте 2012 года в Московской области Ибайдулло Субхановым. Участники банды (около 15 человек) в основном нападали на автомобилистов, устраивая им засады на трассах. Злоумышленники выкладывали на дорогу шипы, чтобы заставить водителя остановиться. Затем они расстреливали всех находившихся в машинах и забирали ценности. Всего в материалах дела фигурировали 17 жертв банды.Членов банды начали задерживать осенью 2014 года. Члены банды частично признали свою вину.