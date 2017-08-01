На кадрах видно, как несколько человека стоят возле дверей в зале суда, куда через некоторое время пытаются ворваться преступники. Между членами "банды ГТА" и сотрудниками полиции начинается перестрелка.



Инцидент произошел первого августа. Пятеро подсудимых напали на конвоиров и отобрали их табельное оружие. Однако правоохранителям удалось пресечь попытку побега, ликвидировав трех преступников, еще двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В результате перестрелки также ранения получили боец ОМОНа и двое полицейских.



В последующем в Росгвардии отметили, что охранники допустили грубейшие ошибки при конвоировании.



"Банда ГТА" орудовала на дорогах в Подмосковье в 2012-2014 годах. При помощи самодельных шипов злоумышленники останавливали водителей, пробивая шины транспортного средства, в затем убивали своих жертв и забирали их имущество. Следствие предполагает, что преступники совершили 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух. Всего в банду, по версии следствия, входили не менее 15 выходцев из Средней Азии.