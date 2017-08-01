Вода в Ниагарском водопаде стала черной

Туристы, посетившие Ниагарский водопад в конце июля, пришли в шок от того, что вода на популярном природном объекте стала черной и начала дурно пахнуть. "Моей первой мыслью было: пожалуйста, пусть это будет не утечка нефти", — рассказал глава турфирмы Proctor, устраивающей экскурсии по водопаду, сообщает Yahoo !.

На опубликованных ниже кадрах, снятых с вертолета, запечатлены последствия экологической катастрофы, произошедшей в районе Ниагарского водопада.

Впрочем, подозрения главы фирмы Proctor, к счастью, не подтвердились. Виновником загрязнения Ниагарского водопада оказалась не нефтяная компания, а расположенный рядом завод, сотрудники которого не успели вымыть фильтрующие резервуары перед плановым сливом воды в водопад.

Представители фабрики пообещали устранить последствия загрязнения в ближайшее время. Будут ли сотрудники завода оштрафованы, не сообщается.