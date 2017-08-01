"Гашники" забрали у боксера подаренную Путиным Audi

Ранее в СМИ появилась информация о том, что инспекторы в Екатеринбурге остановили боксера, возвращавшегося домой после боя с венесуэльцем Гусмиром Пердомо в Москве. Сотрудники ГИБДД решили, что спортсмен пьян. Возникла словесная перепалка. В итоге инспекторы увезли машину Мехонцева на штрафстоянку. Но медосвидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови боксера, сообщают СМИ.



"По заявлению мужчины проведена служебная проверка. Действия инспекторов признаны неправомерными", — сказала собеседница агентства, уточнив, что сотрудники ГИБДД привлечены к строгой дисциплинарной ответственности: им объявлено о неполном служебном соответствии.



Бой Мехонцева, выступающего в полутяжелой весовой категории, с Пердомо состоялся на Красной площади в Москве 22 июля, судьи присудили победу россиянину. Он перешел в профессиональный бокс в 2013 году, имея в послужном списке, помимо золота Олимпиады-2012, победы на чемпионате мира (2009) и двух чемпионатах Европы (2008, 2010).