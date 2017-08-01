Во Франции нашли тела россиян

В одной из квартир города Дуэ на севере Франции обнаружили тела двух выходцев из России. Об этом сообщает La Voix du Nord.

Погибшие были семейной парой. Они жили во Франции в течение последних пятнадцати лет. В полицию обратились их друзья, заявившие, что пара пропала и не дает о себе знать уже несколько дней.

В итоге полицейские проникли в их квартиру через окно, почувствовали «невыносимый запах» и обнаружили тела. Мужчина был повешен, а женщину нашли лежащей на кровати.

Позже выяснилось, что мерть 52-летнего мужчины и 54-летней женщины наступила около десяти дней назад. Признаков насильственной смерти и следов взлома квартиры правоохранители не обнаружили. В качестве основной версии случившегося рассматривается самоубийство. Тела россиян осмотрят судмедэксперты города Лилль.