СМИ: двое выходцев из России обнаружены мертвыми на севере Франции

Полиция и пожарные города Дуэ на севере Франции обнаружили тела двух выходцев из России, пишет Figaro .

Тела принадлежали мужчине и женщине из России, обоим было приблизительно по 50 лет, больше 15 лет они проживали во Франции.

Издание уточняет, что первыми тревогу подняли друзья пары из-за того, что долгое время не могли с ним связаться.

Пару обнаружили в их доме, сообщается, что умерли они не менее десяти дней назад.

Официальных результатов вскрытия пока нет, но основной версией следствие считает самоубийство, так как в доме нет следов насильственного проникновения или борьбы.