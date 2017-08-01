Главные события у вас в почте
СМИ: двое выходцев из России обнаружены мертвыми на севере Франции
Фото:
Полиция и пожарные города Дуэ на севере Франции обнаружили тела двух выходцев из России, пишет Figaro .
Тела принадлежали мужчине и женщине из России, обоим было приблизительно по 50 лет, больше 15 лет они проживали во Франции.
Издание уточняет, что первыми тревогу подняли друзья пары из-за того, что долгое время не могли с ним связаться.
Пару обнаружили в их доме, сообщается, что умерли они не менее десяти дней назад.
Официальных результатов вскрытия пока нет, но основной версией следствие считает самоубийство, так как в доме нет следов насильственного проникновения или борьбы.
Оставить комментарий