Блогер влетел в отбойник на Porsche в Подмосковье

Известный российский блогер Валентин Петухов, который выступает под псевдонимом Wylsacom, попал в аварию на платной дороге в Подмосковье. По его словам, дорожное покрытие было не достаточно хорошего качества, в результате чего он врезался в отбойник.

По словам мужчины, его автомобиль Porsche 911 попал в колею во время набора скорости, в результате чего он потерял управление. По предварительной оценке блогера, на ремонт машины понадобится около полумиллиона рублей, но он все равно хотел менять фары. По данным РИАБ, Wylsacom является самым высокооплачиваемым блогером в России. Его прибыль за первую половину этого года составила около 24 миллиона рублей.