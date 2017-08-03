Бывшему сенатору Цыбко дали девять лет колонии строгого режима

Бывший член Совета Федерации Константин Цыбко приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 70 миллионов рублей по делу о получении взятки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Политик будет отбывать наказание в колонии строгого режима . В пресс-службе Озерского городского суда также отметили, что Цыбко также лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года.

15 сентября 2015 года стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал имущество Константина Цыбко и его родителей на общую сумму более 84 миллионов рублей