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Бывшему сенатору Цыбко дали девять лет колонии строгого режима

Бывшему сенатору дали девять лет колонии
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Бывший член Совета Федерации Константин Цыбко приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 70 миллионов рублей по делу о получении взятки. Об этом сообщает «Интерфакс».
Политик будет отбывать наказание в колонии строгого режима. В пресс-службе Озерского городского суда также отметили, что Цыбко также лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на три года.
15 сентября 2015 года стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал имущество Константина Цыбко и его родителей на общую сумму более 84 миллионов рублей
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