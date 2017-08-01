Прокурор заплатил за наезд миллион

Сын губернатора предстал перед судом за смерть на дороге



Черемисиновский райсуд Курской области начал рассмотрение по существу дела Романа Королева, бывшего заместителя прокурора региона и сына липецкого губернатора Олега Королева. Он обвиняется в том, что в сентябре 2015 года насмерть сбил на своем Volkswagen Touareg 57-летнюю местную жительницу Аллу Алпееву. Роман Королев признает, что сбил женщину, но не на обочине, а когда она переходила дорогу. Родственники погибшей, получившие компенсацию от подсудимого, особых претензий к нему не имеют, говоря, что «его бог простит».



Инцидент с участием Романа Королева произошел в райцентре Черемисиново 26 сентября 2015 года. Из обвинительного заключения следует, что около 18:30 Королев на своем черном Volkswagen Touareg ехал по узкой Вокзальной улице недалеко от центра поселка со скоростью более 100 км/ч при максимально разрешенной 40 км/ч. Обвинение настаивает, что Роман Королев не справился с управлением и зацепил правую обочину, по которой в это время шла от родственников Алла Алпеева. Столкновение оказалось такой силы, что на дороге остался только один из шлепанцев жертвы, а саму женщину отнесло на несколько метров вперед. Машине прокурора ударом сильно разворотило всю правую переднюю часть. Роман Королев остался на месте случившегося. Алла Алпеева погибла на месте. Обвинение считает, что Королев виновен в «нарушении правил управления автомобилем, повлекшем смерть человека» (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Сам 39-летний бывший прокурор этого не признал. «Я не отрицаю того, что сбил человека. Но не согласен с обстоятельствами и квалификацией происшедшего, которые предлагает обвинение»,— заявил в суде Роман Королев.



По словам Евгении Савельевой, сестры погибшей, они практически сразу узнали, чья машина устроила аварию. На месте случившегося довольно быстро «собрался весь поселок». «Молодежь через интернет пробила номер Volkswagen — M002MM липецкого (48), а не курского (46) региона. Сразу нашли фотографию и поняли, что это зампрокурора»,— объяснила госпожа Савельева. Роман Королев быстро вышел на членов семьи погибшей. «На серой иномарке приехали он и человек, представившийся его адвокатом Андреем. Королев выражал нам соболезнования и дал 22 тыс. руб. на похороны. Как он сказал, это все, что было в его кошельке»,— рассказала суду дочь погибшей Татьяна Алпеева. Через некоторое время Роман Королев вновь встретился уже со всей родней Аллы Алпеевой. По-видимому, главным переговорщиком от семьи выступала госпожа Савельева, с которой бывший прокурор договорился о миллионе рублей. компенсации. «Деньги тремя или четырьмя частями привозил этот Андрей. До конца октября мы получили весь миллион. За каждую партию я писала ему расписки»,— объяснила сестра погибшей. На просьбу обвинителя дать контакты Андрея Евгения Савельева заявила, что «уже стерла его номер»: «На кой он мне нужен?» Полученную сумму поделили поровну шесть близких родственников.



Обстоятельства расследования суд подробно не разбирал. Ранее представители СКР, занимавшиеся делом, утверждали, что уже после аварии неизвестные электрическим разрядом повредили цифровую начинку Volkswagen Touareg, попытавшись стереть данные о скорости машины в момент столкновения. Однако эту информацию криминалистам все же удалось собрать. Кроме того, следствие характеризовало Романа Королева как злостного нарушителя правил дорожного движения, превышавшего скорость 126 раз.



Романа Королева в суде представляли три адвоката, которые крайне пристальное внимание уделяли деталям случившегося. Они спрашивали у всех свидетелей, видели ли те момент и точное место столкновения или хотя бы клубы пыли вокруг него, мешали ли другие автомобили ходить по обочинам, могла ли погибшая бегать и насколько вокруг было светло. Один из защитников даже обратил внимание на «лишние», с его точки зрения, 50 см ширины двухметровой проезжей части, которые насчитали полицейские при осмотре места происшествия. Роман Королев намерен давать показания в самом конце разбирательства. Он отказался обсуждать с “Ъ” свою версию событий. Представители защиты считают, что следствие не определило точного места столкновения, и намерены доказать, что их клиент сбил Аллу Алпееву не на обочине, а на проезжей части. По данным “Ъ”, сам момент аварии видел только один из заявленных свидетелей, и его показания адвокаты намерены поставить под сомнение. Если им удастся доказать свою правоту, то это обстоятельство вкупе с выплаченной Королевым добровольной материальной компенсацией потерпевшим может стать основанием для мягкого приговора.