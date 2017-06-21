Смертельный кадр: девушка-байкер погибла при съемке видео для инстаграма

Во время съемки видео для своего инстаграма во Владивостоке погибла девушка-байкер. Об этом пишут соцсети.



Трагедия случилась на трассе Седанка-Патрокл. Мотоцикл, на котором ехала девушка, занесло на повороте и выкинуло на ограждение. От удара мотоцикл разломился на части, водитель погибла.



Жертва трагедии являлась активным пользователем сети Instagram, где была известна под ником monika9422. Там она часто публиковала видео, где управляла мотоциклом в нестандартных положениях.



На комментарии пользователей о том, что надо быть осторожнее она не обращала большого внимания.



"Я большая девочка, и знаю что делаю", - однажды написала она.

Публикация от @monika9422 Июл 26 2017 в 3:19 PDT