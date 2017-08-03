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Обвиняемый в коррупции экс-губернатор Сахалина перенес инсульт
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Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, который обвиняется в коррупционных преступлениях, перенес инсульт, передает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Ольгу Артюхову.
"Компьютерная томография головного мозга выявила, что Александр Вадимович (Хорошавин) перенес инсульт, у него сосудистые нарушения в головном мозге. И постоянные его жалобы на загрудинные боли настораживают врачей. Нам представляется, что это как раз следствие дисфункции работы сердца", - заявила она.
По словам Артюховой, у Хорошавина держится высокое давление, ниже 130 не опускается.
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