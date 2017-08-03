Обвиняемый в коррупции экс-губернатор Сахалина перенес инсульт

"Компьютерная томография головного мозга выявила, что Александр Вадимович (Хорошавин) перенес инсульт, у него сосудистые нарушения в головном мозге. И постоянные его жалобы на загрудинные боли настораживают врачей. Нам представляется, что это как раз следствие дисфункции работы сердца", - заявила она.

По словам Артюховой, у Хорошавина держится высокое давление, ниже 130 не опускается.