Был пьян: очевидцы рассказали об аварии с участием актера Гришина

По словам мужчины, квадроцикл, ехавший со скоростью «чуть выше» 80 километров в час, «бросало из стороны в сторону». «Возле магазина небольшой спуск, вот на нем они и перевернулись», - заявил он. По мнению очевидца, водитель квадроцикла не справился с управлением.

По данным «МК», Гришина придавило мотовездеходом, благодаря чему он выжил, а его друг погиб, так как вылетел и ударился головой о камень. Свидетели ДТП рассказали «МК», что за рулем был сам актер, хотя первоначально сообщалось, что квадроцикл вел его товарищ. Также опрошенные газетой свидетели ДТП утверждают, что от пострадавшего «разило спиртным». По информации «МК», для проверки этих данных у Гришина уже взяли анализы.

Тридцатого июля Гришин попал в аварию на квадроцикле в Пушкинском районе Московской области. Водитель вездехода погиб, пострадавший актер был госпитализирован, а затем отправился на амбулаторное лечение. Сообщалось, что Гришин получил перелом ключицы и многочисленные ушибы. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Алексей Гришин сыграл в фильмах «Брат-2» (эпизод «Мальчик, водочки нам принеси»), «Ландыш серебристый», «У каждого свое кино», а также во многих телесериалах: «Три дня лейтенанта Кравцова», «Есенин», «Восьмидесятые» и других.